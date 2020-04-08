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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47516 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 56320 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В заведениях общественного питания из-за карантина продажи сократились на 73%

В заведениях общественного питания из-за карантина продажи сократились на 73%

Киев  •  УНН

 • 10292 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине с 23 по 29 марта продажи в заведениях общественного питания в период карантина сократились на 73%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.

"Продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом до карантина", - указано в сообщении.

Отмечается, что продажи в столице снизились на 78%, во Львове также на 78%, в Харькове на 73%, в Днепре на 65%, в Одессе на 60%.

"В ресторанном бизнесе без работы осталось более 160 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4% в этом году.

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