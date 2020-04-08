В заведениях общественного питания из-за карантина продажи сократились на 73%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине с 23 по 29 марта продажи в заведениях общественного питания в период карантина сократились на 73%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Опендатабот.
"Продажи заведений общественного питания в Украине с 23 по 29 марта сократились в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом до карантина", - указано в сообщении.
Отмечается, что продажи в столице снизились на 78%, во Львове также на 78%, в Харькове на 73%, в Днепре на 65%, в Одессе на 60%.
"В ресторанном бизнесе без работы осталось более 160 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Напомним, правительство прогнозирует рост безработицы в Украине до 9,4% в этом году.