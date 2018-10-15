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У заходах з нагоди Дня захисника України взяло участь понад 250 тис. осіб - поліція

У заходах з нагоди Дня захисника України взяло участь понад 250 тис. осіб - поліція

Київ • УНН

 • 9249 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Вчора у різних масових заходах з нагоди Дня захисника України та Покрови взяло участь понад 250 тис. осіб. Про це повідомляє Департамент комунікації національної поліції, передає УНН.

"В цілому по державі понад 500 масових заходів, запланованих упродовж дня, відбулися без грубих порушень публічного порядку. В урочистостях взяли участь понад 250 тисяч людей. Безпеку учасників масових заходів забезпечували близько 9,8 тисяч правоохоронців", - зазначив заступник глави Національної поліції Олександр Фацевич.

Він подякував громадянам, які не вдалися до провокацій та з розумінням поставились до всіх превентивних поліцейських заходів безпеки, а також правоохоронцям, котрі професійно виконали поставлені перед ними завдання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У центрі Києва розпочався марш УПА

Як повідомляв УНН, 14 жовтня українці відзначають День захисника України. Окрім того, 14 жовтня відзначають день святої Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.

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