У заходах з нагоди Дня захисника України взяло участь понад 250 тис. осіб - поліція

"В цілому по державі понад 500 масових заходів, запланованих упродовж дня, відбулися без грубих порушень публічного порядку. В урочистостях взяли участь понад 250 тисяч людей. Безпеку учасників масових заходів забезпечували близько 9,8 тисяч правоохоронців", - зазначив заступник глави Національної поліції Олександр Фацевич.



Він подякував громадянам, які не вдалися до провокацій та з розумінням поставились до всіх превентивних поліцейських заходів безпеки, а також правоохоронцям, котрі професійно виконали поставлені перед ними завдання.



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Як повідомляв УНН, 14 жовтня українці відзначають День захисника України. Окрім того, 14 жовтня відзначають день святої Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.