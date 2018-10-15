В мероприятиях по случаю Дня защитника Украины приняло участие более 250 тыс. человек - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Вчера в различных массовых мероприятиях по случаю Дня защитника Украины и Покровы приняло участие более 250 тыс. человек. Об этом сообщает Департамент коммуникации национальной полиции, передает УНН.
"В целом по стране более 500 массовых мероприятий, запланированных в течение дня, прошли без грубых нарушений общественного порядка. В торжествах приняли участие более 250 000 человек. Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали около 9800 правоохранителей", - отметил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич.
Он поблагодарил граждан, которые не совершали провокаций и с пониманием отнеслись ко всем превентивным полицейским мерам безопасности, а также правоохранителей, которые профессионально выполнили поставленные перед ними задачи.
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Как сообщал УНН, 14 октября украинцы отмечают День защитника Украины. Кроме того, 14 октября отмечают день святой Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.