У Закарпатську ОДА прийшли з обшуками: СБУ обіцяє заяву згодом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Закарпатській ОДА проводять обшуки, екскерівнику департаменту охорони здоров’я Єлизаветі Біров та її заступнику Івану Гуштану нібито вручили підозри через закупку непридатних захисних халатів для закарпатських медиків. Про це у своєму Telegram-каналі написав журналіст Віталій Глагола, передає УНН.
“У Закарпатській ОДА обшуки! Екскерівнику департаменту охорони здоров’я Єлизаветі Біров та її заступнику Івану Гуштану вручено підозри! За моєю інформацією, підозри вручено за закупку непридатних захисних халатів для закарпатських медиків. Підозру оголошено по статті 191 ККУ, а саме “привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”, - написав Віталій Глагола.
За його словами, попередньо відомо, що їх звинувачують у тому, що вони купили у фірми 57 тис. непридатних до використання у медицині халатів.
“Слідство стверджує, що халати закуплені для медиків без тендера всього одну добу і по завищеній ціні. Ринкова ціна до 300 гривень, а вони куплені по 480 гривень за штуку. Збитки 30 мільйонів гривень. Крім того, підозру вручено директору фірми-постачальника ТОВ “Гуд-медікал”, - додав Віталій Глагола.
УНН спробував дізнатися офіційну інформацію у СБУ.
“Це не обшуки, це тривають слідчі дії на даний момент. Додатково офіційну інформацію ми повідомимо згодом. Це вже десь тепер має з’явитися інформація”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на Рівненщині під час обшуків виявили бурштину на 2 млн грн.