В Закарпатскую ОГА пришли с обысками: СБУ обещает заявление позже
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Закарпатской ОГА проводят обыски, экс-руководителю департамента здравоохранения Елизавете Биров и ее заместителю Ивану Гуштану якобы вручили подозрения из-за закупки непригодных защитных халатов для закарпатских медиков. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Виталий Глагола, передает УНН.
"В Закарпатской ОГА обыски! Экс-руководителю департамента здравоохранения Елизавете Биров и ее заместителю Ивану Гуштану вручены подозрения! По моей информации, подозрения вручены из-за закупки непригодных защитных халатов для закарпатских медиков. Подозрение объявлено по статье 191 УКУ, а именно "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - написал Виталий Глагола.
По его словам, предварительно известно, что их обвиняют в том, что они купили у фирмы 57 тыс. непригодных к использованию в медицине халатов.
"Следствие утверждает, что халаты закуплены для медиков без тендера всего одни сутки и по завышенной цене. Рыночная цена в 300 гривен, а они куплены по 480 гривен за штуку. Убытки 30 млн гривен. Кроме того, подозрение вручено директору фирмы-поставщика ООО "Гуд-медикал", - добавил Виталий Глагола.
УНН попытался узнать официальную информацию в СБУ.
"Это не обыски, это продолжаются следственные действия на данный момент. Дополнительно официальную информацию мы сообщим позже. Это уже где-то теперь должна появиться информация", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Ровенской области во время обысков обнаружили янтаря на 2 млн грн.