У загарбаному Севастополі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі сталися вибуху. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Сьогодні у Севастополі сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку безпілотників.

За попередніми даними, над морем у районі качі було знищено щонайменше чотири ворожі дрони ще на підльоті до узбережжя.

У рятувальних службах міста повідомили, що пошкоджень цивільної інфраструктури наразі не зафіксовано.

У центрі окупованого Севастополя повідомили про вибухи, над Севастопольською бухтою - димова завіса