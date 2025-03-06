У загарбаному Севастополі пролунали вибухи
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Севастополі ППО збила чотири дрони над морем в районі Качі. За даними рятувальних служб, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.
У тимчасово окупованому Севастополі сталися вибуху. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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Сьогодні у Севастополі сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку безпілотників.
За попередніми даними, над морем у районі качі було знищено щонайменше чотири ворожі дрони ще на підльоті до узбережжя.
У рятувальних службах міста повідомили, що пошкоджень цивільної інфраструктури наразі не зафіксовано.
У центрі окупованого Севастополя повідомили про вибухи, над Севастопольською бухтою - димова завіса15.04.24, 08:46 • 103783 перегляди