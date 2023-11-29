В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

На Николаевщине сегодня частично открывают движение транспорта на ранее закрытых из-за непогоды автодорогах (карта)

Движение по двум дорогам в Николаевской области будет частично восстановлено с 10 утра для легкового транспорта, а по дороге от Первомайска до Кировоградской области смогут проехать все типы транспортных средств. Ограничения остаются на Т 15-10, а также для грузовиков и автобусов на нескольких участках.