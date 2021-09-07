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У Юрія Вілкула пройшли обшуки

У Юрія Вілкула пройшли обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У рамках розслідування смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова правоохоронці провели обшуки у виконуючого обов’язки міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула, повідомляє УНН.

Деталі

Обшуки пройшли вдома у Юрія Вілкула.

Що саме виявили та вилучили правоохоронці поки не відомо.

За неофіційною інформацією, яку раніше оприлюднив один з місцевих громадських діячів перед смертю Павлов переписувався з сином Юрія Вілкула Олександром віцепрем'єром часів Януковича.

Додамо, що як повідомляють ЗМІ, обшуки провели також у його заступників міського голови Олександра Катриченка, Євгена Удода та депутата міської ради Вікторії Третьяк.

Нагадаємо

Поліція повідомила сьогодні про проведення 16 обшуків в рамках розслідування смерті Павлова.

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлова був знайдений мертвим.

Поліція відкрила провадження.

Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова, якого знайшли мертвим на веранді власного будинку, була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.

Правоохоронці раніше розглядали три версії загибелі Криворізького міського голови, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

Наразі поліція спростувала версію про умисне вбивство Павлова. Розглядаються дві версії, які стосуються самогубства.

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