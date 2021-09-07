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У Юрия Вилкула прошли обыски

У Юрия Вилкула прошли обыски

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В рамках расследования смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова правоохранители провели обыски у исполняющего обязанности городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, сообщает УНН.

Детали

Обыски прошли дома у Юрия Вилкула.

Что именно обнаружили и изъяли правоохранители пока не известно.

По неофициальной информации, которую ранее обнародовал один из местных общественных деятелей перед смертью Павлов переписывался с сыном Юрия Вилкула Александром вице-премьером Януковича.

Добавим, что как сообщают СМИ, обыски провели также у заместителей городского головы Александра Катриченко, Евгения Удода и депутата городского совета Виктории Третьяк.

Напомним

Полиция сообщила сегодня о проведении 16 обысков в рамках расследования смерти Павлова.

15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым.

Полиция открыла производство.

Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.

Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Сейчас полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.

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