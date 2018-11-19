У Євросоюзі назвали “корисним” повернення України у їхній порядок денний
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Корисно, що Україна знову стоїть на порядку денному Ради Європейського союзу. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства Словаччини і віце-прем’єр країни Мирослав Лайчак журналістам перед засіданням Ради ЄС, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, це дуже корисно, що Україна знову стоїть у нашому порядку денному. Минулий раз це відбувалось в березні. Ми в Словаччині віримо, що ми повинні стежити за розвитком в Україні, заохочувати реформи та підтримувати європейські прагнення країни”, — заявив він.
Відповідаючи на запитання про те, чи буде ЄС вводити нові санкції проти РФ після сьогоднішнього засідання, дипломат відповів “думаю, ми дізнаємося про це після обговорення”.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених “виборів” в ОРДЛО.
Водночас ЗМІ повідомили, що Європейський Союз на засіданні додасть до списку санкцій п’ятьох осіб, яких вважає відповідальними за організацію так званих “виборів” на Донбасі.