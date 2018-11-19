В Евросоюзе назвали "полезным" возвращение Украины в их повестку дня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Полезно, что Украина снова стоит на повестке дня Совета Европейского союза. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Словакии и вице-премьер страны Мирослав Лайчак журналистам перед заседанием Совета ЕС, передает корреспондент УНН.
“Я думаю, это очень полезно, что Украина снова стоит в нашей повестке дня. В последний раз это происходило в марте. Мы в Словакии верим, что мы должны следить за развитием в Украине, поощрять реформы и поддерживать европейские устремления страны”, — заявил он.
Отвечая на вопрос о том, будет ли ЕС вводить новые санкции против РФ после сегодняшнего заседания, дипломат ответил “думаю, мы узнаем об этом после обсуждения”.
Напомним, Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных “выборов” в ОРДЛО.
В то же время СМИ сообщили, что Европейский Союз на заседании добавит в список санкций пятерых человек, которых считает ответственными за организацию так называемых “выборов” на Донбассе.