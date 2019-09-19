В Єврокомісії розповіли про сценарії припинення транзиту газу через Україну

"Я знаю, що це дуже чутливе питання, так що ми працюємо дуже тісно з усіма газовими операторами щодо того, що наш рівень готовності - на найвищому рівні з можливих. Я можу запевнити європейську публіку, що ми добре підготовлені до будь-якого результату, що наші газові сховища наповнені на 98%, в України є в підземних сховищах 4 мільярди кубічних метрів - більше, ніж в цей же час в минулому році", - сказав Марош Шефчович.

У той же час, за його словами, це - план на "надзвичайну ситуацію", оскільки в інтересах обох сторін - російської і української - переконається, що поставки газу продовжаться безперервно.

"Я б зараз не спекулював на негативному сценарії. Я хочу сказати, що ми добре підготовлені, і я думаю, обидві сторони дуже добре розуміють, який сигнал ми пошлемо, якщо у нас будуть збої поставок газу, і не було ніяких передумов для цього, ніхто це навіть не згадав, бо всі говорили про те, як переконатися, що будуть продовжені поставки і співробітництво", - заявив віце-президент.

Нагадаємо, раніше сьогодні виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, що Україна повинна продовжувати готуватися до припинення транзиту газу з 1 січня.