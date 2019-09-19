В Еврокомиссии рассказали о сценарии прекращения транзита газа через Украину

"Я знаю, что это очень чувствительный вопрос, так что мы работаем очень тесно со всеми газовыми операторами относительно того, что наш уровень готовности - на наивысшем уровне из возможных. Я могу заверить европейскую публику, что мы хорошо подготовлены к любому исходу, что наши газовые хранилища наполнены на 98%, у Украины есть в подземных хранилищах 4 миллиарда кубических метров - больше, чем в это же время в прошлом году“, - сказал Шефчович.

В то же время, по его словам, это - план на “черезвычайную ситуацию”, поскольку в интересах обеих сторон - российской и украинской - убедится, что поставки газа продолжатся непрерывно.

“Я бы сейчас не спекулировал на негативном сценарии. Я хочу сказать, что мы хорошо подготовлены, и я думаю, обе стороны очень хорошо понимают, какой сигнал мы пошлем, если у нас будут сбои поставок газа, и не было никаких предпосылок для этого, никто это даже не упомянул, потому что все говорили о том, как убедится, что будут продолжены поставки и сотрудничество”, - заявил вице-президент.

Напомним, ранее сегодня исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что Украина должна продолжать готовиться к прекращению транзита газа с 1 января.