У ЄС внесли у список терористів ватажка ХАМАС
Київ • УНН
ЄС включив Ях'ю Сінвара, лідера Хамасу, до списку терористів. Це внесення блокує всі його кошти та активи на території ЄС.
Євросоюз вніс до списку терористів ватажка палестинського руху ХАМАС Яхью Сінвара. Про це йдеться в заяві Євроради, передає УНН.
Деталі
Сьогодні Єврорада вирішила додати до списку терористів ще одну особу. Яхья Сінвар, політичний лідер ХАМАС
Відомо, що ХАМАС був визнаний ЄС терористичною організацією у 2001 році. Внесення до списку терористів передбачає блокування всіх коштів та активів Яхью Сінвара на території країн Євросоюзу.
Доповнення
Яхья Сінвар народився 1962 року в таборі біженців Хан-Юніс на півдні сектора Газа. У 1980-х роках став одним із засновників угруповання ХАМАС. Він також брав участь у створенні воєнізованого крила ХАМАСа - Бригад аль-Кассам. У 1988 році Яхья Сінвар був засуджений судом Ізраїлю на чотири довічні терміни за вбивства людей, підозрюваних ХАМАСом у колабораціонізмі, а також двох ізраїльських солдатів.
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