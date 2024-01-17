В ЕС внесли в список террористов главаря ХАМАС

Евросоюз внес в список террористов главаря палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара. Об этом говорится в заявлении Евросовета, передает УНН.

Детали

Сегодня Евросовет решил добавить в список террористов еще одного человека. Яхья Синвар, политический лидер ХАМАС говорится в заявлении

Известно, что ХАМАС был признан ЕС террористической организацией в 2001 году. Внесение в список террористов предусматривает блокирование всех средств и активов Яхью Синвара на территории стран Евросоюза.

Дополнение

Яхья Синвар родился в 1962 году в лагере беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа. В 1980-х годах стал одним из основателей группировки ХАМАС. Он также участвовал в создании военизированного крыла ХАМАСа - Бригад аль-Кассам. В 1988 году Яхья Синвар был осужден судом Израиля на четыре пожизненных срока за убийства людей, подозреваемых ХАМАСом в коллаборационизме, а также двух израильских солдат.

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