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У ЄС висловились щодо річниці депортації кримських татар

У ЄС висловились щодо річниці депортації кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Сімдесят п’ять років потому, на Кримському півострові досі продовжуються репресивні дії на адресу кримських татар, і Європейський союз стоїть пліч-о-пліч з Україною у подоланні цієї агресії. Про це сказав сьогодні під час заходів до Дня Європи у Києві сказав голова представництва ЄС в Україні Хью Мінгареллі, передає кореспондент УНН.

“Не можу не пригадати про 75-ту річницю депортації кримських татар під час сталінського режиму. Ми знаємо, що нажаль репресивні дії на адресу кримських татар і сьогодні продовжуються на Кримському півострові. І хотів би ще раз запевнити, що ЄС стоїть пліч о пліч з Україною у подоланні цієї агресії”, — сказав Мінгареллі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше сьогодні тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан оприлюднив заяву до 75-ї річниці депортації кримськотатарського народу, в якій зазначено, що “кримські татари знову стали жертвами репресій Кремля”.

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