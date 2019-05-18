У ЄС висловились щодо річниці депортації кримських татар

КИЇВ. 18 травня. УНН. Сімдесят п’ять років потому, на Кримському півострові досі продовжуються репресивні дії на адресу кримських татар, і Європейський союз стоїть пліч-о-пліч з Україною у подоланні цієї агресії. Про це сказав сьогодні під час заходів до Дня Європи у Києві сказав голова представництва ЄС в Україні Хью Мінгареллі, передає кореспондент УНН.