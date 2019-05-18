В ЕС высказались относительно годовщины депортации крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Семьдесят пять лет спустя, на Крымском полуострове до сих пор продолжаются репрессивные действия в адрес крымских татар, и Европейский союз стоит бок о бок с Украиной в преодолении этой агрессии. Об этом сказал сегодня во время мероприятий ко Дню Европы в Киеве сказал глава представительства ЕС в Украине Хью Мингарелли, передает корреспондент УНН.
“Не могу не вспомнить о 75-й годовщине депортации крымских татар во время сталинского режима. Мы знаем, что, к сожалению репрессивные действия в адрес крымских татар и сегодня продолжаются на Крымском полуострове. И хотел бы еще раз заверить, что ЕС стоит бок о бок с Украиной в преодолении этой агрессии”, - сказал Мингарелли.
Напомним, сегодня в Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Ранее сегодня временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан обнародовал заявление к 75-й годовщине депортации крымскотатарского народа, в которой указано, что “крымские татары снова стали жертвами репрессий Кремля”.