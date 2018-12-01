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У ЄС пригрозили розірвати договір про партнерство з РФ

У ЄС пригрозили розірвати договір про партнерство з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Європарламенті запропонували розглянути можливість припинення дії Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) між Росією і ЄС. Про це йдеться в опублікованому проекті доповіді щодо політичних відносин з Росією, передає УНН.

"Європарламент вважає, що відносини між ЄС і Росією вимагають нових рамок співпраці - лише у тих областях, які необхідні і представляють взаємний інтерес, з метою забезпечення безпеки у сусідстві ЄС та європейського мирного порядку; Європарламент вважає, що СПС слід припинити", - йдеться в проекті документа, підготовленого у комітеті ЄП у закордонних справах.

У Європарламенті таку позицію обґрунтували тим, що "пряма і непряма участь Росії у збройних конфліктах і її незаконна анексія Криму та порушення територіальної цілісності Грузії є навмисним порушенням демократичних принципів і фундаментальних цінностей".

Також у проекті документа ЄП відзначено, що "невиконання мінських угод демонструє відсутність доброї волі Росії", і євродепутати просять просування з консультаціями в "нормандському форматі".

"Європарламент вважає важливим пошук шляхів деескалації нинішньої напруженості і участі у консультаціях з Росією для визначення заходів, спрямованих на зниження ризику непорозумінь і прорахунків", - йдеться в проекті документа.

Також у проекті зазначено, що ЄП "засуджує порушення Росією територіальної цілісності сусідніх країн шляхом незаконного викрадення громадян цих країн, з тим щоб їм могли бути висунуті обвинувачення у російському суді".

Також в ЄП запропонували закликати держави-члени припинити дію програм "золотої візи/паспорта" для іноземців з третіх країн за інвестиції.

Угода про партнерство та співробітництво між Росією і ЄС була підписана в 1994 році.

Раніше голова Євроради Дональд Туск заявив, що у грудні ЄС продовжить санкції проти Росії.

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