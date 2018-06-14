У ЄС назвали прокремлівські дезінформаційні прийоми щодо України перед ЧС-2018

КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейські аналітики відзначили, що з наближенням чемпіонату світу з футболу в Росії помітили широке використання "оповіді про провокації" щодо конфлікту в Україні з прокремлівських джерел. Про це йдеться в матеріалі оперативної робочої групи зі стратегічних комунікацій East StratCom Task Force у межах кампанії "ЄС проти дезінформації", передає УНН.