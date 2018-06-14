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У ЄС назвали прокремлівські дезінформаційні прийоми щодо України перед ЧС-2018

У ЄС назвали прокремлівські дезінформаційні прийоми щодо України перед ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейські аналітики відзначили, що з наближенням чемпіонату світу з футболу в Росії помітили широке використання "оповіді про провокації" щодо конфлікту в Україні з прокремлівських джерел. Про це йдеться в матеріалі оперативної робочої групи зі стратегічних комунікацій East StratCom Task Force у межах кампанії "ЄС проти дезінформації", передає УНН.

"З наближенням чемпіонату світу в Росії ми помітили широке використання "оповіді про провокації" щодо конфлікту в Україні з прокремлівських джерел. Як ми раніше відзначали в кількох випадках, прокремлівська дезінформація використовує слово "провокація", щоб стверджувати, що щось було "закулісною операцією", як стверджується у випадку зі Скрипалем або хімічними атаками в Сирії", - відзначають автори статті.

При цьому аналітики відзначають, що такий прийом "можна також використовувати, щоб стверджувати, що щось станеться, як це було у випадку атаки в Думі, коли прокремлівські ЗМІ привчили свою аудиторію до думки про те, що в Сирії повинна відбутися хімічна атака (і це було ще до атаки в Думі), а також підкреслюючи, що кремлівські союзники не будуть винуватцями".

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"У прес-службі самопроголошеної "ДНР", горезвісного прокремлівського дезінформаційного джерела, стверджувалося, що українські сили безпеки готують провокацію на Донбасі проти запрошеної делегації ЄС. З огляду на тісне партнерство між ЄС і Україною, звичайно, малоймовірно, що щось подібне станеться", - відзначили експерти.

Крім того, у матеріалі вказується, що "кілька російських телешоу порушили питання про майбутні "провокації" з боку України на Донбасі під час чемпіонату світу з футболу в Росії".

"Згідно з російським державним новинним виданням і офіційним представникам Кремля, така провокація мала б "серйозні наслідки" для української державності", - підкреслили в робочій групі.

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"Коли почнеться чемпіонат світу, необхідно не лише усвідомити загальну ситуацію, що стосується свободи преси і прав людини в Росії, але і усвідомити можливу експлуатацію заходу з метою дезінформації", - попередили аналітики.

Кампанія "ЄС проти дезінформації" організована оперативною робочою групою зі стратегічних комунікацій East StratCom Task Force. Група була створена рішенням глав держав і урядів ЄС у березні 2015 року для протидії російським дезінформаційним кампаніям.

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