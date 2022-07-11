У ЄС на цьому тижні стартують консультації щодо додаткових санкцій проти росії – журналіст

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"Цього тижня мають розпочатися консультації з країнами-членами ЄС щодо додаткових санкцій щодо росії з метою прийняття легшого пакету +/- наступного тижня. Зараз більше йдеться про додавання імен та закриття лазівок, так що не впевнений, чи це буде 7-й пакет санкцій чи більше 6+", - написав Йозвяк.

Нагадаємо

Минулого тижня Йозвяк писав, що Європейський Союз прагне узгодити сьомий пакет санкцій проти росії до літніх канікул, тобто до кінця липня.

Раніше Bloomberg повідомляв, що ЄС працює над новими санкціями, спрямованими проти російського золота, відповідно до дій країн "Групи семи", спрямованих на подальше перекриття джерел доходів Москви.

Новий пакет, як очікується, також охоплюватиме виправлення раніше затверджених заходів, які можуть включати коригування правил транзиту підсанкційних товарів до російського анклаву Калінінград, повідомили джерела. Деякі офіційні особи висловили стурбованість тим, що на Литву можуть чинити тиск, щоб вона дозволила транзит заборонених товарів через країну до Калінінграда.