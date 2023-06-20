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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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У ЄС можуть у середу дати "зелене світло" новому пакету санкцій проти росії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Посли країн Європейського Союзу можуть у середу, 21 червня, дати "зелене світло" 11-му пакету санкцій проти росії, повідомив у вівторок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

У ЄС можуть у середу дати "зелене світло" новому пакету санкцій проти росії - ЗМІ

Цитата

"Ще є певна робота над українським "списком імен та ганьби" сьогодні і, можливо, завтра посли ЄС дадуть зелене світло 11-му пакету санкцій", - написав Йозвяк у Twitter.

Доповнення

Уже кілька тижнів у ЄС не можуть домовитися щодо наступного пакету санкцій проти рф. Повідомлялося, що Угорщина і Греція не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі їхні компанії до переліку "спонсорів війни".

Єврокомісія розіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф ще на початку травня.

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