У ЄС можуть у середу дати "зелене світло" новому пакету санкцій проти росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Посли країн Європейського Союзу можуть у середу, 21 червня, дати "зелене світло" 11-му пакету санкцій проти росії, повідомив у вівторок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
Цитата
"Ще є певна робота над українським "списком імен та ганьби" сьогодні і, можливо, завтра посли ЄС дадуть зелене світло 11-му пакету санкцій", - написав Йозвяк у Twitter.
Доповнення
Уже кілька тижнів у ЄС не можуть домовитися щодо наступного пакету санкцій проти рф. Повідомлялося, що Угорщина і Греція не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі їхні компанії до переліку "спонсорів війни".
Єврокомісія розіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф ще на початку травня.