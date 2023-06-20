В ЕС могут в среду дать "зеленый свет" новому пакету санкций против россии - СМИ

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"Еще есть определенная работа над украинским "списком имен и позора" сегодня и, возможно, завтра послы ЕС дадут зеленый свет 11-му пакету санкций", - написал Йозвяк в Twitter.

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Уже несколько недель в ЕС не могут договориться по следующему пакету санкций против рф. Сообщалось, что Венгрия и Греция не согласны с тем, что Украина внесла некоторые их компании в перечень "спонсоров войны".

Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф еще в начале мая.