В ЕС могут в среду дать "зеленый свет" новому пакету санкций против россии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Послы стран Европейского Союза могут в среду, 21 июня, дать "зеленый свет" 11-му пакету санкций против россии, сообщил во вторник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.
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"Еще есть определенная работа над украинским "списком имен и позора" сегодня и, возможно, завтра послы ЕС дадут зеленый свет 11-му пакету санкций", - написал Йозвяк в Twitter.
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Уже несколько недель в ЕС не могут договориться по следующему пакету санкций против рф. Сообщалось, что Венгрия и Греция не согласны с тем, что Украина внесла некоторые их компании в перечень "спонсоров войны".
Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф еще в начале мая.