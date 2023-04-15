У ЄС має бути політична воля: Кулеба прокоментував ймовірність вступу України в Євросоюз

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"Якщо в Європейському Союзі буде воля пройти цей шлях в пришвидшеному режимі, то всі ці переговори і пройдуть в пришвидшеному режимі. У нас така воля є", - зазначив Кулеба.

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Також, очільник МЗС додав, що деякі країни, так званої, старої Європи розуміють, що з набуттям Україною повноправного членства в ЄС, баланс сил зміниться як в Європарламенті, так і в усьому ЄС.

"Польско-український союз буде здатен перевернути багато чого в ЄС догори дриґом", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що центрально європейська єдність зробить європейський союз зовсім іншим. Кулеба зауважив, що коли українці чують розмови про те, що спочатку треба реформувати ЄС, а потім пустити туди Україну, то треба розуміти, що одна з цілей цієї реформи полягатиме в тому, щоб запобігти тектонічним зсувам в Європейському Союзі після того, як Україна стане його членом.

"Позитивна новина – це те, що в ЄС вже всі погодились з думкою, що членство України неминуче, і воно буде набагато швидше ніж комусь здається", - додав Кулеба.

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