У ЕС должна быть политическая воля: Кулеба прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз

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"Если в Европейском Союзе будет воля пройти этот путь в ускоренном режиме, то все эти переговоры и пройдут в ускоренном режиме. У нас такая воля есть", - отметил Кулеба.

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Также, глава МИД добавил, что некоторые страны, так называемой, старой Европы понимают, что с приобретением Украиной полноправного членства в ЕС, баланс сил изменится как в Европарламенте, так и во всем ЕС.

"Польско-украинский союз будет способен перевернуть многое в ЕС вверх дном", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что центральное европейское единство сделает европейский союз совсем другим. Кулеба отметил, что когда украинцы слышат разговоры о том, что сначала надо реформировать ЕС, а потом пустить туда Украину, то надо понимать, что одна из целей этой реформы будет заключаться в том, чтобы предотвратить тектонические сдвиги в Европейском Союзе после того, как Украина станет его членом.

"Положительная новость – это то, что в ЕС уже все согласились с мнением, что членство Украины неизбежно, и оно будет гораздо быстрее, чем кому-то кажется", - добавил Кулеба.

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