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У Єрмака вп'ятеро більше радників, ніж у Зеленського - КВУ

У Єрмака вп'ятеро більше радників, ніж у Зеленського - КВУ

Київ • УНН

 • 14452 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак має у п’ять разів більше офіційних радників, аніж Президент України Володимир Зеленський. Такі дані було отримано Комітетом виборців України у відповідь на інформаційний запит до Офісу Президента, повідомили УНН у пресслужбі КВУ.

"Станом на 23 листопада в А. Єрмака нараховувалося 19 радників (згодом додався ще один радник – О. Арестович). У В. Зеленського лише 4 радники", - йдеться у повідомленні.

Як зауважили у КВУ, радниками Володимира Зеленського є: Ендрю Мак, Сергій Трофімов, Олег Устенко, Михайло Радуцький. "Всі вони працюють на позаштатній основі", - додали у КВУ.

"Радниками А. Єрмака є: на штатній основі – Лілія Пашинна, Олександр Козенко, Андрій Ляхович, Вікторія Романова, Вадим Голомазов; на позаштатній основі – Сергій Куніцин, Олена Говорова, Дарія Зарівна, Дмитро Дячук, Вадим Потаєв, Сергій Неклева, Руслан Магомедов, Михайло Подоляк, Микола Беззубченко, Михайло Пасічник, Адомас Аудіцкас, Олександр Роднянський, Сергій Матієнко, Тимофій Милованов", - повідомили у КВУ.

Зазначається також, що у відповідь на запит вказано, що "інформація щодо проведення засідань групи радників Президента України відсутня, що може свідчити, що засідання взагалі не проводилися".

"Наявні факти свідчать, що інститут радників Президента фактично зруйновано. Показовим є не лише низька кількість радників, але й той факт, що впродовж 2020 року радники очевидно жодного разу не збиралися. Це означає, що Глава держави максимально відгороджений від об’єктивної експертної інформації, яку йому могли б надавати радники. Натомість велика кількість радників у керівника офісу – це нонсенс. Відповідно до повноважень, він мав би забезпечувати роботу Глави держави, у тому числі й організовувати роботу радників Президента", – прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, лише нещодавно у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з'явилося два нових радники. Наприкінці листопада колишнього міністра економіки Тимофія Милованова було призначено радником Єрмака. 1 грудня радником Єрмака було призначено спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича - позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

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