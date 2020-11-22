Ексміністра економіки Милованова призначили радником Єрмака
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова призначено радником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомляє УНН із посиланням на ОПУ.
“Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019-2020 роках Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака поза штатом”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначив Милованов, він сподівається, що його знання будуть корисними керівництву України.
Нагадаємо, ще у березні Тимофій Милованов відмовився працювати в уряді Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.