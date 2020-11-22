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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 25563 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 83512 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101968 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118028 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152665 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200247 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Экс-министра экономики Милованова назначили советником Ермака

Экс-министра экономики Милованова назначили советником Ермака

Киев  •  УНН

 • 16537 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПУ.

“Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака вне штата”, — говорится в сообщении.

Как отметил Милованов, он надеется, что его знания будут полезны руководству Украины.

Напомним, еще в марте Тимофей Милованов отказался работать в правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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