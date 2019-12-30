У Ємені під час удару по військовій школі загинули 5 випускників

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Жертвами ракетного удару на півдні Ємену 29 грудня стали не менше п’яти осіб. Удар був завданий по площі, на якій проходив військовий парад з нагоди випуску курсантів для напіввійськових формувань, відомих під назвою “Пояс безпеки”. Про це пише Радіо Свобода, інформує УНН.

ВВС повідомляє, що напад стався в місті Аль-Далеа.

“Пояс безпеки” входить до коаліції, яка воює разом з урядовими військами проти повстанців Хуті.

Після нападу в неділю на учасників параду, єменські офіційні представники звинуватили в цьому представників народності Хуті.

Повстанці поки не прокоментували повідомлення про напад, але, як нагадує ВВС, схожий напад на курсантів військового училища відбулося на параді в серпні цього року. Тоді загинули понад 30 осіб.

Нагадаємо, США завдали авіаудару по позиціям бойовиків у Сомалі.

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