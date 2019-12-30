В Йемене во время удара по военной школе погибли 5 выпускников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Жертвами ракетного удара на юге Йемена 29 декабря стали не менее пяти человек. Удар был нанесен по площади, на которой проходил военный парад по случаю выпуска курсантов для полувоенных формирований, известных под названием "Пояс безопасности". Об этом пишет Радио Свобода, информирует УНН.
ВВС сообщает, что нападение произошло в городе Аль-Далее.
“Пояс безопасности” входит в коалицию, которая воюет вместе с правительственными войсками против повстанцев Хути.
После нападения в воскресенье на участников парада, йеменские официальные представители обвинили в этом представителей народности Хути.
Повстанцы пока не прокомментировали сообщение о нападении, но, как напоминает ВВС, похожее нападение на курсантов военного училища состоялось на параде в августе этого года. Тогда погибли более 30 человек.
Напомним, США нанесли авиаудар по позициям боевиков в Сомали.