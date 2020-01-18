У Ємені через ракетний обстріл військового табору загинули 60 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Не менш 60 людей загинули в результаті ракетного обстрілу військового табору в провінції Мареб в Ємені. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al-Arabiya.
Джерела телеканалу зазначають, що атаку здійснили іранські військові із застосуванням балістичних ракет і безпілотників. Також удари наносилися по мечеті в той час, коли солдати молилися.
Нагадаємо, на військовому параді в Ємені стався ракетний обстріл.