В Йемене из-за ракетного обстрела военного лагеря погибли 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Не менее 60 человек погибли в результате ракетного обстрела военного лагеря в провинции Мареб в Йемене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.
Источники телеканала отмечают, что атаку совершили иранские военные с применением баллистических ракет и беспилотников. Также удары наносились по мечети в то время, когда солдаты молились.
Напомним, на военном параде в Йемене произошел ракетный обстрел.