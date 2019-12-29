На військовому параді в Ємені стався ракетний обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Щонайменше дев’ять людей загинули і не менше 30 отримали поранення в результаті ракетного обстрілу на військовому параді в єменської провінції Ад-Даліа. Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на джерела, зазначає УНН.
За даними телеканалу, серед убитих і поранених опинилися діти, які гралися біля площі Аль-Самуд, поруч з якою проходив парад.
За словами одного з джерел, причетними до інциденту є прихильники бунтівного руху “Ансар Аллах” (хусити). Вони, як зазначило джерело, влаштували вибух, направивши до трибуни з курсантами безпілотник з вибухівкою.
Як повідомляє телеканал Al Arabiya, посилаючись на медиків, кількість жертв може зрости, так як серед постраждалих є ті, хто знаходяться в критичному стані.
Місцеві силовики, за даними телеканалу, затримали трьох повстанців-хуситів, які підозрюються в причетності до події. За версією Al Arabiya, ракета по учасниках параду була випущена з міста Дамт.
Як передавав УНН, восени повстанці в Ємені заявили про захоплення полоненими 2 тис. військових з Саудівської Аравії.