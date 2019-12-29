На військовому параді в Ємені стався ракетний обстріл

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Щонайменше дев’ять людей загинули і не менше 30 отримали поранення в результаті ракетного обстрілу на військовому параді в єменської провінції Ад-Даліа. Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на джерела, зазначає УНН.