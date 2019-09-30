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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Повстанці в Ємені заявили про захоплення полоненими 2 тис. військових з Саудівської Аравії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Ємені повстанці шиїтського антиурядового руху Хуті оголосили про велику перемогу над військами Саудівської Аравії, яка очолює міжнародну воєнну коаліцію на підтримку законного єменського уряду. Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує УНН.

Повстанці в Ємені заявили про захоплення полоненими 2 тис. військових з Саудівської Аравії

Бойовики заявляють, що внаслідок свого нападу 28 вересня, на територію Саудівської Аравії, на її південний регіон Наджран, вони знищили понад 200 саудівських військових і захопили близько двох тисяч полоненими, а також значну кількість бойової техніки.

У відеозапису, який оприлюднили бойовики, показано бойові машини з саудівськими позначеннями, боєприпаси, а також полонених і тіла вбитих у саудівських одностроях. Кілька полонених говорять на камеру, що вони саудівські військові.

Влада Саудівської Аравії наразі цього не коментувала.

Коаліція під проводом Саудівської Аравії воює проти єменського руху Хуті, підтримуваного Іраном, із 2015 року. Внаслідок боїв, у перебігу яких бойовики останнім часом переходять до нападів на саудівській території, загинули десятки тисяч людей, мільйони стали вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, раніше біля берегів Ємену зник паром з 55 особами на борту.

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