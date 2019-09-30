Повстанцы в Йемене заявили о захвате пленными 2 тыс. военных из Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Йемене повстанцы шиитского антиправительственного движения Хути объявили о великой победе над войсками Саудовской Аравии, которая возглавляет международную военную коалицию в поддержку законного йеменского правительства. Об этом сообщает Радио Свобода, информирует УНН.
Боевики заявляют, что в силу своего нападения 28 сентября, на территорию Саудовской Аравии, на ее южный регион Наджран, они уничтожили более 200 саудовских военных и захватили около двух тысяч пленными, а также значительное количество боевой техники.
В видеозаписи, которую обнародовали боевики, показаны боевые машины с саудовскими обозначениями, боеприпасы, а также пленных и тела убитых в саудовской униформе. Несколько пленных говорят на камеру, что они саудовские военные.
Власти Саудовской Аравии пока этого не комментировали.
Коалиция под руководством Саудовской Аравии воюет против йеменского движения Хути, поддерживаемого Ираном, с 2015 года. Вследствие боев, в ходе которых боевики в последнее время переходят к нападениям на саудовской территории, погибли десятки тысяч людей, миллионы стали вынужденными переселенцами.
Напомним, ранее у берегов Йемена исчез паром с 55 людьми на борту.