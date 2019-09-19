У ЄК привітали просування з анбандлінгом в Україні на фоні газових переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Європейській комісії привітали просування вперед з процесом анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що передбачає відокремлення Оператора ГТС, на фоні тристоронніх газових переговорів з Україною і Росією. Про це заявив віце-президент Європейської комісії з Енергосоюзу Марош Шефчович за підсумками двосторонніх переговорів з українською стороною у Брюсселі, передає УНН.
"Повним ходом. З предметної дискусії з міністром енергетики України Оржелем розпочався день, присвячений тристороннім газовим переговорам. Ми вітаємо суттєвий прогрес в питанні анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" як важливого елементу успішного результату тристоронніх переговорів", - написав Шефчович у Twitter.
Нагадаємо, 19 вересня зранку у Брюсселі стартували переговори України і ЄС перед газовою зустріччю з РФ.
Як повідомляв УНН, Україна, Росія та ЄС збираються 19 вересня на тристоронні газові переговори у Брюсселі.