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У ЄК привітали просування з анбандлінгом в Україні на фоні газових переговорів

У ЄК привітали просування з анбандлінгом в Україні на фоні газових переговорів

Київ • УНН

 • 10224 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Європейській комісії привітали просування вперед з процесом анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що передбачає відокремлення Оператора ГТС, на фоні тристоронніх газових переговорів з Україною і Росією. Про це заявив віце-президент Європейської комісії з Енергосоюзу Марош Шефчович за підсумками двосторонніх переговорів з українською стороною у Брюсселі, передає УНН

"Повним ходом. З предметної дискусії з міністром енергетики України Оржелем розпочався день, присвячений тристороннім газовим переговорам. Ми вітаємо суттєвий прогрес в питанні анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" як важливого елементу успішного результату тристоронніх переговорів", - написав Шефчович у Twitter.

Нагадаємо, 19 вересня зранку у Брюсселі стартували переговори України і ЄС перед газовою зустріччю з РФ.

Як повідомляв УНН, Україна, Росія та ЄС збираються 19 вересня на тристоронні газові переговори у Брюсселі.

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