В ЕК приветствовали продвижение с анбандлингом в Украине на фоне газовых переговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Европейской комиссии приветствовали продвижение вперед с процессом анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающим отделение Оператора ГТС, на фоне трехсторонних газовых переговоров с Украиной и Россией. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович по итогам двусторонних переговоров с украинской стороной в Брюсселе, передает УНН.
"Полным ходом. С предметной дискуссии с министром энергетики Украины Оржелем начался день, посвященный трехсторонним газовым переговорам. Мы приветствуем существенный прогресс в вопросе анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" как важного элемента успешного результата трехсторонних переговоров", - написал Шефчович в Twitter.
Напомним, 19 сентября утром в Брюсселе стартовали переговоры Украины и ЕС перед газовой встречей с РФ.
Как сообщал УНН, Украина, Россия и ЕС собираются 19 сентября на трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе.