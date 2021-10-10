У Єгипті заарештували трьох осіб через тисячі викинутих доз вакцин

Деталі

Вакцини були передані дирекції охорони здоров'я в місті Мінья, приблизно за 220 км (137 миль) на південь від Каїра, де було виявлено 18 400 упаковок вакцин вартістю понад 5 мільйонів єгипетських фунтів (319 000 доларів).

Інвентаризація виявила, що близько 5000 упаковок було втрачено з депо через зберігання при неналежних температурах, додається у заяві прокуратури. У ньому не повідомляється кількість доз або тип вакцини, але в раніше офіційній заяві говорилося, що їх зробила китайська компанія Sinopharm.

Скинуті вакцини зникли після того, як вони були передані уповноваженим провізором водієві транспортного засобу Міністерства охорони здоров'я для доставки до дирекції Мінья, повідомила прокуратура.

Початкові розслідування притягували фармацевта та посадову особу депо дирекції до відповідальності за грубу недбалість, і їх було наказано затримати для розслідування разом з водієм після надання конфліктних рахунків.

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