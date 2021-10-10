В Египте арестовали трех человек из тысячи выброшенных доз вакцин
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Прокуратура Египта заявила в воскресенье, что приказала арестовать трех человек после того, как тысячи неиспользованных вакцин против COVID -19 были найдены сброшены вдоль водного канала. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Вакцины были переданы дирекции здравоохранения в городе Минья, примерно в 220 км (137 миль) к югу от Каира, где было обнаружено 18 400 упаковок вакцин стоимостью более 5 млн египетских фунтов (319 000 долларов).
Инвентаризация выявила, что около 5000 упаковок было потеряно из депо из-за хранения при ненадлежащих температурах, добавляется в заявлении прокуратуры. В нем сообщается количество доз или тип вакцины, но в ранее официальном заявлении говорилось, что их сделала китайская компания Sinopharm.
Сброшенные вакцины исчезли после того, как они были переданы уполномоченным провизором водителю транспортного средства Министерства здравоохранения для доставки в дирекцию Минья, сообщила прокуратура.
Начальные расследования привлекали фармацевта и должностное лицо депо дирекции к ответственности за грубую небрежность, и их было приказано задержать для расследования вместе с водителем после предоставления конфликтных счетов.
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