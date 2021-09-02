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У США викинули понад 15 мільйонів доз вакцини: що стало причиною — NBC

У США викинули понад 15 мільйонів доз вакцини: що стало причиною — NBC

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Аптеки та уряди штатів США викинули щонайменше 15,1 мільйона доз вакцин проти Covid-19 з 1 березня, згідно з урядовими даними, отриманими NBC News. Про це пише УНН.

Деталі

Аптечна компанія Walgreens повідомляє про найбільшу кількість відходів у будь-якій аптеці, штаті чи іншому постачальнику вакцин — майже 2,6 мільйона невикористаних доз. CVS повідомив про 2,3 мільйона невикористаних доз, тоді як Walmart повідомив про 1,6 мільйона, а Rite Aid — про 1,1 мільйона.

Також вакцини викидали і Міністерства охорони здоров'я Штатів, але в менших обсягах

Загалом, існує низка причин, чому деякі дози вакцини викидають — від тріщини у флаконі або помилки при розведенні вакцини до несправності морозильної камери до більшої дози у флаконі, ніж людей, які цього хочуть.

Цитата

“Це дійсно трагічно, що ми маємо ситуацію, коли вакцини витрачаються даремно, тоді як у багатьох африканських країнах не було щеплено навіть 5 відсотків населення”, — сказала Шаріфа Секалала, доцент кафедри глобального права охорони здоров’я в Університеті Уорвіка Англії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харківській області через порушення при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer було зіпсовано майже 10 тис. доз вакцин

Нагадаємо

У США зафіксували 40 330 712 випадків інфікування коронавірусом. Понад 165 мільйонів людей отримали одну або дві дози вакцини Moderna або Pfizer, або одноразовий щеплення Johnson & Johnson.

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