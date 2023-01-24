У Єгипті археологи виявили могилу, де поховані дитина та 142 собаки

Поховані собаки, 87% з яких були цуценятами, загинули внаслідок повені. Проте, чому дитина похована саме там, наразі невідомо.

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Археологи зазначили, що цуценята померли одночасно, без насильства. Дослідники також знайшли на тілах собак блакитну глину, яку в той період знаходили у водосховищах, що підтверджує теорію про те, що собаки потонули.

Стародавні єгиптяни поклонялися багатьом тваринам, але собаки не вважалися священними. Їх використовували як домашніх улюбленців та робочу силу. Проте деяких собак муміфікували і ховали разом з господарями.

Стародавні єгиптяни вірили, що собакоголові боги Анубіс і Упуат супроводжують душі померлих у потойбічному світі. Деяких собак приносили в жертву, щоб вони відігравали роль амулета в похованні. Єдиний випадок, з яким можна провести аналогію, — це знахідка дитячого тіла з 12 собаками на кладовищі в Ієраконполісі.

Чому дитина похована саме там, наразі невідомо, але одна із теорій археологів полягає в тому, що хлопчик помер, доглядаючи за собаками, і тому похований разом з ними.

При цьому, малоймовірно, що хлопчика і його собак стратили, кажуть археологи.

Загадковості справі додає те, що хлопчика знайшли з полотняним мішком на голові. Єдиний інший випадок, коли тіло знайшли з лляним мішком на голові, означав, що людина була вбита стрілою.

Нагадаємо

Археологи розкопали стародавню гробницю в південному єгипетському місті Луксор, відомому своїми скарбами, датованими фараонами.