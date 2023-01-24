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У Єгипті археологи виявили могилу, де поховані дитина та 142 собаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У Єгипті археологи знайшли могилу, де поховані дитина та 142 собаки. Знахідка, яка зроблена поблизу Каїра, датується періодом між 1 століттям до н. е. і 1 століттям н. е. У цей час римляни встановили контроль над Єгиптом. Про це інформує УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

У Єгипті археологи виявили могилу, де поховані дитина та 142 собаки

Поховані собаки, 87% з яких були цуценятами, загинули внаслідок повені. Проте, чому дитина похована саме там, наразі невідомо.

Деталі

Археологи зазначили, що цуценята померли одночасно, без насильства. Дослідники також знайшли на тілах собак блакитну глину, яку в той період знаходили у водосховищах, що підтверджує теорію про те, що собаки потонули.

Стародавні єгиптяни поклонялися багатьом тваринам, але собаки не вважалися священними. Їх використовували як домашніх улюбленців та робочу силу. Проте деяких собак муміфікували і ховали разом з господарями.

Стародавні єгиптяни вірили, що собакоголові боги Анубіс і Упуат супроводжують душі померлих у потойбічному світі. Деяких собак приносили в жертву, щоб вони відігравали роль амулета в похованні. Єдиний випадок, з яким можна провести аналогію, — це знахідка дитячого тіла з 12 собаками на кладовищі в Ієраконполісі.

Чому дитина похована саме там, наразі невідомо, але одна із теорій археологів полягає в тому, що хлопчик помер, доглядаючи за собаками, і тому похований разом з ними.

При цьому, малоймовірно, що хлопчика і його собак стратили, кажуть археологи.

Загадковості справі додає те, що хлопчика знайшли з полотняним мішком на голові. Єдиний інший випадок, коли тіло знайшли з лляним мішком на голові, означав, що людина була вбита стрілою.

Нагадаємо 

Археологи розкопали стародавню гробницю в південному єгипетському місті Луксор, відомому своїми скарбами, датованими фараонами.

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