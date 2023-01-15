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У Єгипті виявили стародавню царську гробницю в Луксорі

Київ • УНН

 • 966768 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Археологи розкопали стародавню гробницю в південному єгипетському місті Луксор, відомому своїми скарбами, датованими фараонами. Про це УНН інформує з посиланням на Еgypt Іndependent.

У Єгипті виявили стародавню царську гробницю в Луксорі

Деталі

Мостафа Вазірі, генеральний секретар Вищої ради старожитностей, сказав, що єгипетсько-британська місія виявила царську гробницю в стародавньому місці на західному березі річки Ніл у Луксорі, за 650 кілометрів на південь від столиці Каїру.

Він додав, що початкові дослідження показують, що гробниця, мабуть, належить 18 династії фараонів Єгипту, яка існувала з 1550 до н.е. по 1292 до н.е.

Докладніша інформація про гробницю та її історію стане відома після того, як відкриття буде «археологічно задокументовано».

Доповнення

Гробниця є останньою в серії стародавніх відкриттів, які Єгипет рекламував останніми роками, сподіваючись залучити більше туристів. Єгипет намагається відродити свій туристичний сектор, що є основним джерелом іноземної валюти. Сектор залежить від стародавніх скарбів країни.

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