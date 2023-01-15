В Египте обнаружили древнюю царскую гробницу в Луксоре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Археологи раскопали древнюю гробницу в южном египетском городе Луксор, известном своими сокровищами, датированными фараонами. Об этом УНН информирует со ссылкой на Еgypt Іпԁепԁепԁепт.
Детали
Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей, сказал, что египетско-британская миссия обнаружила царскую гробницу в древнем месте на западном берегу реки Нил в Луксоре, в 650 километрах к югу от столицы Каира.
Он добавил, что первоначальные исследования показывают, что гробница, по-видимому, принадлежит 18 династии фараонов Египта, которая существовала с 1550 до н.э. по 1292 до н.э.
Более подробная информация о гробнице и ее истории станет известна после того, как открытие будет «археологически задокументировано».
Дополнение
Гробница является последней в серии древних открытий, которые Египет рекламировал в последние годы в надежде привлечь больше туристов. Египет пытается возродить свой туристический сектор, который является основным источником иностранной валюты. Сектор зависит от древних сокровищ страны.