В Египте археологи обнаружили могилу, где похоронены ребенок и 142 собаки

Похороненные собаки, 87% из которых были щенками, погибли в результате наводнения. Однако, почему ребенок похоронен именно там, пока неизвестно.

Детали

Археологи отметили, что щенки умерли одновременно, без насилия. Исследователи также нашли на телах собак голубую глину, которую в тот период находили в водохранилищах, что подтверждает теорию о том, что собаки утонули.

Древние египтяне поклонялись многим животным, но собаки не считались священными. Их использовали как домашних любимцев и рабочую силу. Однако некоторых собак мумифицировали и хоронили вместе с хозяевами.

Древние египтяне верили, что собакоголовые боги Анубис и Упуат сопровождают души умерших в потустороннем мире. Некоторых собак приносили в жертву, чтобы они играли роль амулета в погребении. Единственный случай, с которым можно провести аналогию, — это находка детского тела с 12 собаками на кладбище в Иераконполисе.

Почему ребенок похоронен именно там, пока неизвестно, но одна из теорий археологов заключается в том, что мальчик умер, ухаживая за собаками, и поэтому похоронен вместе с ними.

При этом, маловероятно, что мальчика и его собак казнили, говорят археологи.

Загадочности делу добавляет то, что мальчика нашли с полотняным мешком на голове. Единственный другой случай, когда тело нашли с льняным мешком на голове, означал, что человек был убит стрелой.

Напомним

Археологи раскопали древнюю гробницу в южном египетском городе Луксор, известном своими сокровищами, датированными фараонами.