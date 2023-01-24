В Египте археологи обнаружили могилу, где похоронены ребенок и 142 собаки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Египте археологи нашли могилу, где похоронены ребенок и 142 собаки. Находка, которая сделана вблизи Каира, датируется периодом между 1 веком до н. э. и 1 веком н. э. В это время римляне установили контроль над Египтом. Об этом информирует УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Похороненные собаки, 87% из которых были щенками, погибли в результате наводнения. Однако, почему ребенок похоронен именно там, пока неизвестно.
Детали
Археологи отметили, что щенки умерли одновременно, без насилия. Исследователи также нашли на телах собак голубую глину, которую в тот период находили в водохранилищах, что подтверждает теорию о том, что собаки утонули.
Древние египтяне поклонялись многим животным, но собаки не считались священными. Их использовали как домашних любимцев и рабочую силу. Однако некоторых собак мумифицировали и хоронили вместе с хозяевами.
Древние египтяне верили, что собакоголовые боги Анубис и Упуат сопровождают души умерших в потустороннем мире. Некоторых собак приносили в жертву, чтобы они играли роль амулета в погребении. Единственный случай, с которым можно провести аналогию, — это находка детского тела с 12 собаками на кладбище в Иераконполисе.
Почему ребенок похоронен именно там, пока неизвестно, но одна из теорий археологов заключается в том, что мальчик умер, ухаживая за собаками, и поэтому похоронен вместе с ними.
При этом, маловероятно, что мальчика и его собак казнили, говорят археологи.
Загадочности делу добавляет то, что мальчика нашли с полотняным мешком на голове. Единственный другой случай, когда тело нашли с льняным мешком на голове, означал, что человек был убит стрелой.
Напомним
Археологи раскопали древнюю гробницу в южном египетском городе Луксор, известном своими сокровищами, датированными фараонами.