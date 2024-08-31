У Яремче ТЦК затримали водія туристичного автобуса прямо під час рейсу - ЗМІ

30 серпня в Яремче правоохоронці та співробітники ТЦК затримали другого водія туристичного автобуса з Полтавщини, в якому було 50 пасажирів, включно з вісьмома дітьми. Водія забрали разом із документами та ключами від автобуса, залишивши пасажирів на вулиці. Пише УНН з посиланням на "Суспільне".

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30 серпня в Івано-Франківській області правоохоронці та співробітники ТЦК затримали другого водія туристичного автобуса з Полтавщини, в якому перебувало 50 пасажирів, включно з вісьмома дітьми. Інцидент стався в місті Яремче близько 8:20 ранку.

Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК