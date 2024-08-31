У Яремче ТЦК затримали водія туристичного автобуса прямо під час рейсу - ЗМІ
Київ • УНН
В Івано-Франківській області співробітники ТЦК затримали водія туристичного автобуса з Полтавщини, в якому було 50 пасажирів. Водія забрали разом з документами та ключами, залишивши пасажирів на вулиці.
30 серпня в Яремче правоохоронці та співробітники ТЦК затримали другого водія туристичного автобуса з Полтавщини, в якому було 50 пасажирів, включно з вісьмома дітьми. Водія забрали разом із документами та ключами від автобуса, залишивши пасажирів на вулиці. Пише УНН з посиланням на "Суспільне".
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30 серпня в Івано-Франківській області правоохоронці та співробітники ТЦК затримали другого водія туристичного автобуса з Полтавщини, в якому перебувало 50 пасажирів, включно з вісьмома дітьми. Інцидент стався в місті Яремче близько 8:20 ранку.
Водій зупинився неподалік заправки. Поки люди відійшли поїсти, у туалет, під'їхала поліція разом із працівниками Надвірнянського районного ТЦК. Водія із документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд у Полтаву мав бути завтра вранці. Із водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один, бо тата забрали. Дитина намагалась додзвонитись до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську в лікарні проходить ВЛК
Після обіду пасажирів автобуса пересадили на місцевий транспортний засіб. Затриманий водій наразі перебуває в Івано-Франківську, де він проходить військово-лікарську комісію, повідомив "Суспільному "другий водій автобуса, Олександр.
Через затримання колеги він самостійно повезе пасажирів до Полтави 31 серпня. За його словами, для такої тривалої поїздки необхідний ще один водій.
Нагадаємо
29 серпня у соцмережах з'явилося відео силового конфлікту представника ТЦК та СП, представників Національної поліції та цивільних осіб у Переспиському районі Одеси. Як вказали в обласному ТЦК та СП, інцидент виник через вимогу надати військово-облікові документи та агресивну реакцію цивільних.