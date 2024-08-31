В Яремче ТЦК задержали водителя туристического автобуса прямо во время рейса - СМИ

30 августа в Яремче правоохранители и сотрудники ТЦК задержали второго водителя туристического автобуса с Полтавщины, в котором было 50 пассажиров, включая восемь детей. Водителя забрали вместе с документами и ключами от автобуса, оставив пассажиров на улице. Пишет УНН со ссылкой на «Суспільне».

Детали

30 августа в Ивано-Франковской области правоохранители и сотрудники ТЦК задержали второго водителя туристического автобуса с Полтавщины, в котором находилось 50 пассажиров, включая восемь детей. Инцидент произошел в городе Яремче около 8:20 утра.

Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надвирнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был быть завтра утром. С водителем ехал его 14-летний сын, который остался сейчас один, потому что папу забрали. Ребенок пытался дозвониться до отца, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВВК - рассказала собеседница Юлия.

После обеда пассажиров автобуса пересадили на местное транспортное средство. Задержанный водитель сейчас находится в Ивано-Франковске, где он проходит военно-врачебную комиссию, сообщил «Суспільному» второй водитель автобуса, Александр.

Из-за задержания коллеги он самостоятельно повезет пассажиров в Полтаву 31 августа. По его словам, для такой длительной поездки необходим еще один водитель.

Напомним,

29 августа в соцсетях появилось видео силового конфликта представителя ТЦК и СП, представителей Национальной полиции и гражданских лиц в Переспийском районе Одессы. Как указали в областном ТЦК и СП, инцидент возник из-за требования предоставить военно-учетные документы и агрессивной реакции гражданских.