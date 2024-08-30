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В Одесі стався силовий конфлікт між ТЦК, представниками Нацполу та цивільними: що відомо

В Одесі стався силовий конфлікт між ТЦК, представниками Нацполу та цивільними: що відомо

Київ • УНН

 • 12272 перегляди

В Одесі стався конфлікт між представниками ТЦК, поліції та цивільними через вимогу надати військово-облікові документи. ТЦК заявляє про агресивну реакцію цивільних, які вживали алкоголь.

29 серпня у соцмережах з'явилося відео силового конфлікту представника ТЦК та СП, представників Національної поліції та цивільних осіб у Переспиському районі Одеси. Як вказали в обласному ТЦК та СП, інцидент виник через вимогу надати військово-облікові документи та агресивну реакцію цивільних, передає УНН

Мобільна група оповіщення Пересипського РТЦК та СП міста Одеси, під час спільного патрулювання з представниками Національної поліції, звернулася до групи цивільних осіб з законною вимогою надати військово-облікові документи. Цивільні особи, які вживали алкогольні напої, відреагували агресивно через відсутність документів та виявили бажання використати фізичну силу проти військових

- йдеться у заяві Одеського обласного ТЦК та СП. 

В ТЦК вказали, що правоохоронцям та військовим довелося чинити опір. Згодом, на місце було викликано додатковий наряд поліції.

В обласному ТЦК та СП зазначили, що усі їх військовослужбовці проходять ретельний інструктаж перед роботою у мобільних групах оповіщення та не починають конфлікти першими. 

Також додали, що агресивна поведінка цивільних осіб може бути кваліфікована як порушення ст. 431-1 Кримінального Кодексу України: "Образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю", ст. 114-1 ККУ "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період".

Наразі керівництво Одеського ОТЦК та СП з'ясовує остаточні деталі конфлікту.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП

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