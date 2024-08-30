В Одессе произошел силовой конфликт между ТЦК, представителями Нацпола и гражданскими: что известно

29 августа в соцсетях появилось видео силового конфликта представителя ТЦК и СП, представителей Национальной полиции и гражданских лиц в Переспийском районе Одессы. Как указали в областном ТЦК и СП, инцидент возник из-за требования предоставить военно-учетные документы и агрессивной реакции гражданских, передает УНН.

Мобильная группа оповещения Пересыпского РТЦК и СП города Одессы, во время совместного патрулирования с представителями Национальной полиции, обратилась к группе гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы. Гражданские лица, которые употребляли алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных - говорится в заявлении Одесского областного ТЦК и СП.

В ТЦК указали, что правоохранителям и военным пришлось сопротивляться. Впоследствии, на место был вызван дополнительный наряд полиции.

В областном ТЦК и СП отметили, что все их военнослужащие проходят тщательный инструктаж перед работой в мобильных группах оповещения и не начинают конфликты первыми.

Также добавили, что агрессивное поведение гражданских лиц может быть квалифицировано как нарушение ст. 431-1 Уголовного Кодекса Украины: «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему», ст. 114-1 УКУ „Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период“.

Сейчас руководство Одесского ОТЦК и СП выясняет окончательные детали конфликта.

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