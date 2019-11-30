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У Японії відзвітували про рекордно низькі викиди парникових газів

У Японії відзвітували про рекордно низькі викиди парникових газів

Київ • УНН

 • 22866 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Уряд Японії відзвітував про рекордне з 1990 року скорочення викидів парникових газів, пов'язуючи це з успішним впровадженням енергозбереження. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

"Міністерство у справах довкілля Японії заявило, що у фінансовому році, який закінчився в березні, обсяги емісії парникових газів досягли рекордно низького рівня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за попередніми даними, у 2018 фінансовому році викиди вуглекислого газу в Японії становили 1 млрд 244 млн тонн. Це на 47 млн тонн (або на 3,6%) менше у порівнянні з попереднім роком. Причому стійке зниження викидів спостерігається протягом п'яти років поспіль.

Показник 2018 року - найнижчий з початку ведення такої статистики у 1990 році.

В уряді Японії цей результат пов'язують із зусиллями щодо енергозбереження та зменшенням виробництва енергії на ТЕЦ.

Нагадаємо, Європарламент оголосив кліматичну надзвичайну ситуацію.

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