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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 40552 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108096 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100009 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107349 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118265 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147597 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148163 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Японии отчитались о рекордно низкие выбросы парниковых газов

В Японии отчитались о рекордно низкие выбросы парниковых газов

Киев  •  УНН

 • 22861 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Правительство Японии отчитался о рекордном с 1990 года сокращение выбросов парниковых газов, связывая это с успешным внедрением энергосбережения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

"Министерство по делам окружающей среды Японии заявило, что в финансовом году, который закончился в марте, объемы эмиссии парниковых газов достигли рекордно низкого уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, в 2018 финансовом году выбросы углекислого газа в Японии составляли 1 млрд 244 млн тонн. Это на 47 млн тонн (или на 3,6%) меньше по сравнению с предыдущим годом. Причем устойчивое снижение выбросов наблюдается в течение пяти лет подряд.

Показатель 2018 года - самый низкий с начала ведения такой статистики в 1990 году.

В правительстве Японии этот результат связывают с усилиями по энергосбережению и уменьшением производства энергии на ТЭЦ.

Напомним, Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию.

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