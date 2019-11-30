В Японии отчитались о рекордно низкие выбросы парниковых газов

"Министерство по делам окружающей среды Японии заявило, что в финансовом году, который закончился в марте, объемы эмиссии парниковых газов достигли рекордно низкого уровня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, в 2018 финансовом году выбросы углекислого газа в Японии составляли 1 млрд 244 млн тонн. Это на 47 млн тонн (или на 3,6%) меньше по сравнению с предыдущим годом. Причем устойчивое снижение выбросов наблюдается в течение пяти лет подряд.

Показатель 2018 года - самый низкий с начала ведения такой статистики в 1990 году.

В правительстве Японии этот результат связывают с усилиями по энергосбережению и уменьшением производства энергии на ТЭЦ.

Напомним, Европарламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию.