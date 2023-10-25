У Японії скасували вимогу видалення репродуктивних органів для офіційної зміни гендеру

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Рішення Великої палати з 15 суддів Верховного суду країни було першим рішенням щодо конституційності японського закону 2003 року, який вимагав видалення репродуктивних органів для визнання державою зміни гендеру.

Ця вимога довго критикувалася міжнародними правозахисними та медичними групами і, як зазначається, її скасування - це велика перемога для японської ЛГБТК+ спільноти.

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